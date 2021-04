Surdykowski: Dotknięcie tajemnicy

Polska nie wypada pomyślnie w tych statystykach: bałagan, improwizacja, miotanie się wśród sprzecznych decyzji. Ale o tym nie będę pisać, to wiemy. Jeszcze niedawno świat wytykał palcem Szwecję, która starała się nie ograniczać gospodarki i nie zamykać ludzi w domach, ale teraz się okazało, że ofiar nie ma tam więcej niż w porównywalnych krajach, lecz oświata i ekonomia ucierpiały najmniej.

Myśląc o zbliżającym się zwycięstwie ludzkości nad zarazą, wzbraniamy się jednak przyznać, że wciąż stoimy przed otchłanną tajemnicą, wobec której bardziej przystoi sokratejskie „wiem, że nic nie wiem" niż triumfalizm statystyki malejących zakażeń. Czym jest bowiem ów panujący nam niemiłościwie wirus w koronie? To zwitek najprostszego białka RNA chroniony kolczastą skorupką. On jest niezdolny do rozmnażania poza komórką, która jest o wiele bardziej skomplikowana i większa od niego. Gdyby nie było komórek, które wirus zaraża i zabija, nie byłoby wirusa.