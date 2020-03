Surdykowski: Kruchość świata

To mechanizm świata zapadł na podstępnego wirusa, a kwarantanny, ochronne stroje i rozpacz ludzi, którzy nagle pojmują, że nie są nieśmiertelni, są tylko drugorzędnymi objawami choroby, która zaczęła się dużo wcześniej, niż zmarli pierwsi nieszczęśnicy w Wuhanie. Jak zawsze cieszymy się, że „nasza chata z kraja", że na razie chorują inni, choć nim ten tekst ukaże się w druku, może pojawić się przykra wiadomość.

Jak zawsze widzimy wszystko oddzielnie, a umyka nam całość. Złości nas niemożność zrobienia testu, niedostępność maseczek, ryzyko urlopu „all inclusive" na Wyspach Kanaryjskich, bo przecież to się nam należy. Zapominamy tylko, że liczba ofiar wypadków drogowych albo raka płuc wielokrotnie przewyższa liczbę zmarłych z powodu koronawirusa. Dlatego nie drży nam ręka, gdy wkładamy kluczyk do stacyjki samochodu albo sięgamy po paczkę fajek; przecież nam się należy! Tak samo nie myślimy o tłumach uchodźców z Ildib, tak jak nie myśleliśmy o uciekających z Aleppo i z Libii; przecież to nie u nas!