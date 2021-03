Andrzej Malinowski: Wolni najmici

Tym razem na celowniku znalazła się spora (oceniana na 70 tys. osób) grupa rolników, którzy oprócz prowadzenia gospodarstwa zajmują się również dodatkową działalnością tzw. okołorolniczą. Pomysł sprowadza się do odebrania im prawa do ubezpieczenia w KRUS i przeniesienie do ZUS. To prosty ruch: usunięcie jednego artykułu z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, dającego możliwość prowadzenia działalności gospodarczej niewielkich rozmiarów, bez utraty ubezpieczenia w KRUS-ie.

