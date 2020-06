Jan Maciejewski: Czarnoskóra Ameryka

Bo oczywiście wyrwane z kontekstu kadry, obiegające sieć kilkunastosekundowe filmiki nie są w żadnej mierze wiarygodnym źródłem wiedzy na temat prawdziwego przebiegu protestów za oceanem. Tylko co z tego, skoro to właśnie one już stały się źródłem budowanej i powielanej na ich temat opinii; opinii, która już wkrótce stanie się elementem zbiorowej pamięci. I tak stopniowo dramatyczna, 9-minutowa scena śmierci George’a Floyda zostaje z tej pamięci wypierana przez krótsze, ale jeszcze łatwiej przez to zapadające w nią kadry. Sklepów rozkradanych przez protestujących, podpalanych przez nich legowisk bezdomnych i – chyba najbardziej szokujące – białych klękających przed nimi w akcie ekspiacji za swój kolor skóry. Procederu par excellence rasistowskiego.