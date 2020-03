Jan Maciejewski: Obywatele drugiego sortu

Chcielibyśmy się dowiedzieć, czemu do tramwaju o powierzchni ciasnej kaplicy może wsiąść kilkadziesiąt osób, a do ogromnej katedry nie może ich wejść więcej niż pięć. Dlaczego jeszcze do wtorku nikogo specjalnie nie interesowało, ile dziesiątek czy setek osób znajduje się naraz wewnątrz sklepu, a przy wejściu do kościołów trzeba było liczyć wchodzących na palcach jednej ręki. Kiedy księża zwiększali liczbę niedzielnych mszy, żeby zmniejszyć ścisk wewnątrz świątyń, na Kościół sypały się gromy i zarzuty o brak odpowiedzialności. Ale gdy w tym samym czasie miasta ograniczały kursowanie komunikacji publicznej, jakoś nie słychać było głosów sprzeciwu.