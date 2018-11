Finlandia: Klimat się ociepla, szczurów będzie więcej?

Obecnie w Helsinkach żyje ok. pół miliona szczurów, ale w związku z ociepleniem klimatu ich populacja może się znacznie zwiększyć - przekonują badacze z Uniwersytetu w Helsinkach.

Tuomas Aivelo z Uniwersytetu w Helsinkach zwraca uwagę, że szczury mogą rocznie mieć nawet 70 młodych, a łagodniejsze zimy sprawiają, iż mogą rozmnażać się przez cały rok.

Poniżej dalsza część artykułu

Aivelo pracuje obecnie przy projekcie mającym na celu śledzenie liczebności populacji i aktywności szczurów żyjących w Helsinkach. Badacze sprawdzają również jakie pasożyty oraz inne patogeny roznoszą szczury.

Aivelo podkreśla, że dokładna liczebność szczurów w Helsinkach jest tajemnicą i dodaje, że liczba szczurów w mieście się zmienia. - Obecnie, późną jesienią, ich populacja jest największa - mówi.

Najczęściej szacuje się, że w mieście żyje ok. 100 tysięcy szczurów, ale według niektórych szacunków jest ich nawet pół miliona. Obecnie naukowcy z Uniwersytetu w Helsinkach próbują dokładnie oszacować liczbę gryzoni w mieście.

Aivelo podkreśla, że choć szczury rzadko roznoszą dziś choroby, to jednak są źródłem kosztów związanych z naprawą zniszczeń, które powodują. Szczury przegryzają kable i linie elektryczne, a także niszczą inne elementy infrastruktury. - Jeśli szczur zdecyduje, że przegryzie się przez betonowy mur, zrobi to, niezależnie od tego jak dużo czasu mu to zajmie - podkreśla badacz.

Aivelo radzi, aby mieszkańcy miasta walczyli ze szczurami dbając o to, aby gryzonie te nie miały dostępu do śmieci, ani do karmników dla ptaków.

Badacz zwraca jednocześnie uwagę, że całkowite wyplenienie szczurów zakłóciłoby miejski ekosystem - szczury są bowiem pokarmem dla lisów, jastrzębi i sów.