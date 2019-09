O strajku w szkole nikt na razie nie myśli

Wszystko wskazuje na to, że strajku w szkołach przed wyborami nie będzie. Tuż po nich także nie. Związkowcy nieoficjalnie mówią, że klimatu do odejścia od tablic nie ma. „Nie chcemy dwa razy wchodzić do tej samej rzeki" – podkreślają.

Jak udało nam się dowiedzieć, co piąty nauczyciel w dużym mieście opowiada się za strajkiem. Ale w małych miejscowościach takie pomysły w ogóle nie trafiły na pomyślny grunt. Nauczyciele z jednej strony obawiają się utraty wynagrodzenia (duże miasta starały się pedagogom jakoś to zrekompensować), z drugiej – hejtu w lokalnym środowisku, który na nich spadł podczas protestu w kwietniu. Nauczyciele mają także za złe władzom ZNP to, że wiosenny strajk był źle zorganizowany, a termin jego rozpoczęcia wybrany niefortunnie. Wielu uważa, że strajk w szkołach powinien rozpocząć się jesienią, a nie na wiosnę. To zaważyło na niepowodzeniu strajku.