Dzieci wrócą do szkół po Wielkanocy? Czarnek: Jeśli zachowamy odpowiedzialność

Jak powiedział w Programie 1 Polskiego Radia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, ”trzecia fala pandemii jest widoczna i przybiera na sile”. - Ale lepiej, że występuje teraz, a nie za miesiąc, bo jeśli zachowamy odpowiedzialność społeczną, będziemy stosować się do obostrzeń, to jestem optymistą, że po Wielkanocy będziemy mogli rozmawiać o powrocie do nauki stacjonarnej - stwierdził. - Cały czas, bez żadnej przerwy funkcjonują przedszkola, a klasy I-III działają w trybie stacjonarnym od 18 stycznia. Frekwencja w szkołach utrzymuję się na poziomie ok. 90 proc., jest imponująca. W szkołach problemu nie ma, rygor sanitarny jest utrzymywany - ocenił Czarnek.

