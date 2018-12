Ordo Iuris: ZNP nie zna prawa? Religijna oprawa Świąt w szkole zgodna z prawem

Polskie prawo jest jednoznaczne w kwestii obecności treści religijnych w placówkach oświatowych - twierdzi Ordo Iuris. To reakcja na publikację „Głosu Nauczycielskiego", w której - jak informuje Ordo Iuris - nawoływano do ograniczenie religijnej oprawy Świąt Bożego Narodzenia w szkołach.

- Pewne środowiska domagają się zaniechania lub przynajmniej ograniczenia szkolnych obchodów Bożego Narodzenia, a w szczególności wyeliminowania odniesień do chrześcijaństwa, np. poprzez zakazanie śpiewu kolęd zawierających słowo "Jezus" czy "Bóg". Zazwyczaj powołują się one na rzekomą zasadę świeckości państwa lub szkoły, a także na obecność niechrześcijan wśród uczniów - donosi Ordo Iuris i podaje przykład postulatu, który opublikowano na łamach tygodnika Związku Nauczycielstwa Polskiego, by Boże Narodzenie obchodzić w sposób bardziej świecki.

Zdaniem Ordo Iuris argumenty te nie znajdują uzasadnienia w polskim prawie.

- W 1991 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zasada świeckości szkoły jest niespójna z systemem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. Również obecnie obowiązująca Konstytucja RP z 1997 r. nie zawiera ani słowa o świeckości państwa czy szkoły. W polskiej ustawie zasadniczej znajduje się natomiast Preambuła, która wyraźnie stwierdza, że Konstytucja została ustanowiona w poczuciu wdzięczności „za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu". Art. 5 Konstytucji nakazuje Rzeczypospolitej Polskiej, czyli wszystkim organom władzy państwowej i samorządowej, strzec dziedzictwa narodowego, a więc także jego chrześcijańskich elementów - wskazuje Ordo Iuris.

Powołuje się także na uchwalone w 2016 r. Prawo oświatowe, które wskazuje, że nauczanie i wychowanie ma respektować chrześcijański system wartości i służyć rozwijaniu poczucia poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z art. 13 ustawy o systemie oświaty szkoła ma zapewnić uczniom możliwość podtrzymywania ich tożsamości narodowej i religijnej. Oprócz tego art. 53 Konstytucji stwierdza, że nikomu nie można zabraniać uczestnictwa w praktykach religijnych. Trybunał Konstytucyjny orzekł w 1993 r., że zakazywanie uczniom dobrowolnego odmawiania modlitwy narusza tę normę i ogranicza wolność religii.

- Polskie prawo gwarantuje, że w szkole może być krzyż czy tablica z Dziesięciorgiem Przykazań, wolno też odmawiać modlitwę oraz wystawiać jasełka i obchodzić święta religijne. Poświęcenie sztandaru szkoły również jest zgodne z prawem, co potwierdził Sąd Apelacyjny w Gdańsku w 2014 r. – zaznacza dr Marcin Olszówka z Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris. - Przedstawiony niedawno na łamach tygodnika Związku Nauczycielstwa Polskiego postulat, by Boże Narodzenie obchodzić w sposób bardziej świecki, tzn. likwidując jak najwięcej odniesień religijnych, albo nauczać o pogańskim święcie przesilenia zimowego jest kuriozalny i stanowi obejście prawa. Szkoła ma obowiązek nauczać o polskiej kulturze i tożsamości narodowej, a nie je redefiniować – dodaje dr Olszówka.