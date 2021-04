Akademia Kopernikańska przejmie mienie, ale nie wiadomo skąd

– Zapewne do zasobów Akademii będzie wcielony majątek Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ta stanie się jednym z kolegiów Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Na ten cel zostaną także przeznaczone nieruchomości pozostające w zasobach Skarbu Państwa albo pozyskane od instytucji – mówi prof. Marek Ratajczak. I dodaje, że szkoły wyższe czy instytuty naukowe pozostają własnością państwa. Może ono podjąć decyzję o doprowadzeniu do wydzielenia jakiejś części już istniejącej instytucji, np. szkoły wyższej, i włączeniu jej wraz z majątkiem do nowej organizacji.