PiS zaostrza ton w sprawie Mosbacher Flickr/HarvardCPL

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzinach politycy PiS coraz bardziej jednoznacznie wypowiadają się o ambasador USA Georgette Mosbacher. To wszystko efekt listu ambasador skierowanego do premiera Mateusza Morawieckiego a ujawnionego we wtorek.