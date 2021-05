Możliwy pozew za hakerski wyciek z Facebooka

Jan Nowak, prezes UODO, skierował list otwarty do Davida Klinga i Susan Taylor, szefostwa Facebook Poland. Zwraca się o udostępnienie polskim użytkownikom portalu możliwości sprawdzenia, czy to ich dane padły łupem hakerów. O sprawie zrobiło się głośno na początku kwietnia, gdy okazało się, że w sieci można znaleźć dane ponad pół miliarda użytkowników Facebooka z całego świata, w tym ponad 2,5 mln osób z Polski. Skradzione dane obejmowały podstawowe informacje dotyczące imienia i nazwiska, numeru telefonu czy adresu e-mail użytkownika.

UODO zauważa, że takie dane mogą być użyte nie tylko do rozsyłania spamu czy nieuczciwego prowadzenia telemarketingu. Istnieje też znaczne ryzyko, że osoby, które zhakowano, padną ofiarą ataków phishingowych (np. opróżnienie konta bankowego) i innych działań przestępczych. W szczególności niebezpieczne mogą być ataki na konkretne osoby zidentyfikowane na podstawie przejętych danych.

– UODO współpracuje z innymi organami nadzorczymi, aby zapewnić spójność stosowania RODO w Unii Europejskiej – mówi Adam Sanocki rzecznik prasowy UODO. – Postępowanie w tej sprawie prowadzi Data Protection Commission – irlandzki organ nadzorczy. Liczymy na to, że administrator pozwoli na przeprowadzenie czynności niezbędnych do wyjaśnienia niniejszej sprawy

Pojawiają się też zapowiedzi pozwów przeciwko gigantowi o rekompensaty dla poszkodowanych wyciekiem. Digital Repository of Ireland zbiera już zgłoszenia od chętnych do pozwu zbiorowego przeciwko Facebookowi i twierdzi, że zadośćuczynienia mogą wynieść od 300 euro do nawet 12 tys. euro.