Recesja w Polsce coraz płytsza. Poprawa w przemyśle

Taki obraz sytuacji w przemyśle maluje PMI, wskaźnik koniunktury bazujący na ankiecie wśród menedżerów logistyki przedsiębiorstw. W czerwcu, jak podała w środę firma IHS Markit, wzrósł on do 47,2 pkt, z 40,6 pkt miesiąc wcześniej. To największa po majowej zwyżka w historii tego wskaźnika, sięgającej 1998 r.

Każdy odczyt poniżej 50 pkt oznacza jednak, że w odczuciu ankietowanych menedżerów logistyki przemysł przetwórczy kurczy się w ujęciu miesiąc do miesiąca. Dystans od tej granicy to miara tempa tych zmian.

Czytaj także: Inflacja w Polsce miała hamować, a przyspiesza

W praktyce jednak taka interpretacja PMI może być myląca. Ekonomiści oceniają, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby w czerwcu aktywność w przemyśle była niższa niż w maju. Jednocześnie aktywność nie jest też z pewnością taka jak przed pandemią Covid-19, choć PMI w Polsce wrócił do przedkryzysowego poziomu (poniżej 50 pkt jest nieprzerwanie od października 2018 r., a pod koniec 2019 r. był nawet poniżej 46 pkt).

Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści przeciętnie szacują, że produkcja sprzedana przemysłu zmalała w czerwcu o 7,3 proc. rok do roku, po załamaniu o 17 proc. w maju. To oznaczałaby zdecydowany jej wzrost w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Ankietowani przez firmę IHS Markit menedżerowie odpowiadają m.in. na pytania o to, jak zmieniły się w ich firmach w porównaniu do poprzedniego miesiąca produkcja, wartość zamówień, zatrudnienie, zaległości produkcyjne itp. W czerwcu zgłosili m.in. kolejny spadek popytu na swoje produkty, ale najmniejszy od sierpnia 2019 r. Wartość zamówień zagranicznych malała najwolniej od lutego br.

W związku z coraz mniejszym strumieniem zamówień, firmy przemysłowe zgłosiły kolejny spadek produkcji oraz zatrudnienia. To ostatnie malało najwolniej od czterech miesięcy, ale szybciej niż przed pandemią Covid-19.

„PMI znajduje się nadal poniżej neutralnego progu 50,0 pkt, co sygnalizuje trudne warunki gospodarcze w polskim sektorze wytwórczym. Niemniej jednak jego silne odbijanie z miesiąca na miesiąca potwierdza, że polska gospodarka dość dobrze radzi sobie z wychodzeniem z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Są to ponadto kolejne dane sugerujące ograniczoną skalę recesji w polskiej gospodarce – nadal oczekuję około 3,5 proc. spadku PKB w 2020 r.” – napisała w komentarzu do środowych danych HIS Markit Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.