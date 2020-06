Inflacja w Polsce miała hamować, a przyspiesza

Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści przeciętnie szacowali, że indeks cen konsumpcyjnych (CPI) - główna miara inflacji w Polsce - wzrósł w czerwcu o 2,9 proc. rok do roku, tak samo jako w maju. Według wstępnego szacunku GUS, opublikowanego we wtorek, wzrost CPI sięgnął jednak 3,3 proc.

Ekonomiści wątpią jednak, aby w najbliższych miesiącach inflacja wróciła do poziomu sprzed pandemii. Przeciwnie, większość sądzi, że wzrost CPI będzie stopniowo hamował. „Głęboka recesja będzie sprzyjała stopniowemu spadkowi inflacji w tym roku” – oceniali w piątkowej analizie eksperci banku Citi Handlowy.

W czerwcu, jak wynika z wstępnych – i przez to ograniczonych – danych GUS, do wzrostu inflacji przyczynił się m.in. wolniejszy niż w maju spadek cen paliw. Zmalały one o 19,3 proc. rok do roku, po zniżce o ponad 23 proc. w maju. Jednocześnie jednak wyhamował wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych. Towary z tej kategorii podrożały w czerwcu o 5,8 proc. rok do roku, po 6,2 proc. w maju.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, inflację napędzał też prawdopodobnie wzrost cen usług. Tzw. inflacja bazowa, nie obejmująca cen energii i żywności, która w maju wyniosła 3,8 proc., w czerwcu mogła już przebić 4 proc. Tak wysoka była poprzednio w 2001 r.

„Inflacja usług rośnie wbrew trendom w regionie i strefie euro. Od początku roku nastąpił wzrost cen usług transportowych w wyniku podwyżek cen komunikacji miejskiej i przejazdów koleją zaplanowanych jeszcze w ubiegłym roku. Ponadto epidemia przyczyniła się także do wzrostu cen usług fryzjerskich, medycznych i dentystycznych” – tłumaczyli we wspomnianej analizie ekonomiści z Citi Handlowego, odnosząc się do majowych danych.

„Zamrożenie gospodarki przyczyniło się do obniżenia cen zagranicznych usług turystycznych mimo osłabienia złotego, ale ceny krajowych usług turystycznych wzrosły. Część przedsiębiorców z krajowego sektora usług turystycznych może chcieć zrekompensować sobie słabsze miesiące zamknięcia wyższymi cenami licząc na wyższy popyt w tym roku w związku z tym, że znacznie większa część Polaków może spędzić tegoroczne wakacje w kraju” – pisali. Podkreślali jednak, że na dłuższą metę wzrostowi cen usług nie będzie jednak sprzyjało pogorszenie sytuacji dochodowej gospodarstw domowych.