Cannes 2021: Z plakatu wita Spike Lee

Jednak Francuzi nie wyobrażali sobie, by canneńska impreza mogła odbyć się online, jak choćby tegoroczne Berlinale. Podobnie jak nie dopuszczali myśli, by miała zostać odwołana jak w ubiegłym roku. Dlatego dyrektor Pierre Lescure i szef artystyczny festiwalu Thierry Fremaux przenieśli festiwal z maja na lipiec.

Patrząc z boku, nie czuje się tutaj postpandemicznej atmosfery. Tylko w jednym z pomieszczeń przy Pałacu zamiast biur, które tam zawsze były, teraz funkcjonuje centrum szczepień. Nieopodal jest punkt, w którym od rana do późnego wieczora można wykonać bezpłatnie test na covid. Nie wszyscy zdecydowali się na przyjazd. Nieoficjalnie można się dowiedzieć, że w tym roku wydano o połowę mniej akredytacji. W centrum festiwalowych przepustek, w którym zawsze na dzień przed otwarciem wiły się kolejki, wszystko można załatwić w kilkanaście minut. Ale wciąż liczba uczestników festiwalu jest ogromna: to około 15 tysięcy profesjonalistów, dziennikarzy i przedstawicieli biznesu filmowego.

W tym roku pewien postęp można zauważyć. Jurorzy ocenią cztery tytuły, za którymi stoją kobiety: „Titane" Julii Ducournau, „La Fracture" Catherine Corsini, „Bergman Island" Mii Hansen-Love i „The Story of My Wife" Ildiko Enyedi. Thierry Fremaux, pytany przez dziennikarzy, broni się:

Fremaux zawsze podkreślał, że festiwal to atmosfera święta. I postawił sobie za punkt honoru, by udowodnić, że przylecą w tym roku do Cannes największe gwiazdy. Złotą Plamę osobiście odbierze podczas gali otwarcia Jodie Foster, klasy mistrzowskie obok niej poprowadzą m.in. Matt Damon, Isabelle Huppert, Marco Bellocchio i Steve McQueen.

Czerwony dywan ma się zaroić od sław. W wywiadzie dla portalu Indiewire.com dyrektor zapowiedział, że na canneńską „inaugurację sezonu festiwalowego" swój przyjazd zapowiedział nawet weteran, laureat Złotej Palmy z 1976 roku, 94-letni Jerry Shatzberg. Z drugiej strony mniej jest filmów amerykańskich, bo studia chcą je wprowadzać na ekrany dopiero jesienią, a i gwiazdy nie są aż tak skore, by ryzykować podróż do Europy, na zatłoczone Croisette.

Dopiero 2 lipca na stronie internetowej imprezy pojawiła się informacja, że zasady takie będą obowiązywać tylko w Pałacu Festiwalowym, ale już nie w kinach, do których wchodzi się z ulicy, a więc m.in. w dwóch największych salach – premierowej Grand Theatre Lumiere, gdzie mieści się ok. 2300 osób, i Debussy z 1500 miejscami. Zresztą od 1 lipca francuskie kina nie mają ograniczeń liczby widzów i mogą być wypełnione w 100 procentach.

The show must go on!