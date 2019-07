Timmermans: Twardy brexit byłby tragedią. UE trzyma się porozumienia

Johnson wielokrotnie krytykował osiągnięte przez Theresę May porozumienie. Zapowiedział również, że Wielka Brytania opuści UE 31 października bez względu na to, czy to tego czasu parlament zatwierdzi porozumienie.

- Twardy brexit będzie tragedią dla wszystkich stron, nie tylko dla Wielkiej Brytanii - powiedział Timmermans. - Cierpieć będą wszyscy, jeśli tak się stanie - dodał.

- Zjednoczone Królestwo osiągnęło porozumienie z Unią Europejską, a Unia Europejska będzie się go trzymać. Dowiemy się, co nowy premier ma do powiedzenia, gdy przyjedzie do Brukseli. To jest najlepsze możliwe porozumienie - mówił Timmermans.