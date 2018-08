Gdy ściany podsłuchują

Z komputerem będzie można porozmawiać. Tak można ująć usługi asystenta głosowego, komputerowi czy smartfonowi będzie można powiedzieć, żeby coś zapisał, zamówił na Allegro, znalazł prognozę pogody na weekend na Kaszubach.

Będzie można zwierzyć się z głodu, a on zapyta, co byśmy zjedli, pisze dziś mój kolega redakcyjny w artykule o sterowaniu głosem. Możliwości współpracy z maszynami eksplodują jak przy poprzednim skoku, gdy smartfony zrewolucjonizowały to, co myślimy o komunikacji.

Ta bomba technologiczno-społeczna już tyka, podstawowe urządzenie nawet w Polsce można dostać za 200 złotych. Jedyne, co nas ratuje, to słabe obycie w świecie – w Polsce urządzenie słabo się sprzedaje, bo oferuje usługi w języku angielskim. Dlatego sprzedano zaledwie kilka tysięcy urządzeń, jednak w grudniu to może się zmienić, na rynku pojawią się pierwsze usługi po polsku i za chwilę obudzimy się w nowej rzeczywistości, gdzie dobrem osobistym jest adres e-mail, a dowodem tożsamości – głos. Ewentualne korzyści technologiczne wyjdą w praniu. Jednak zdrowy sceptycyzm jest pożądany. Wcześniej tanio sprzedawaliśmy prywatność w internecie na piśmie i zdjęciach. Gdy asystenci głosowi będą mieli dostęp do głosu i słów – kontrola prywatności wejdzie na nowy teren, który do tej pory był jedynie naruszany, jak gdy telewizory Samsunga nagrywały rozmowy w otoczeniu. Gdy kupimy urządzenie do sterowania głosem, nasza prywatność zostanie po prostu nagrana. Czasem to się przydaje, Alexa, technologia Amazon Echo, pomogła oddalić oskarżenie o morderstwo, bo urządzenie nagrało zajście. A czy powinno było to zrobić, skoro mikrofony są w stałym nasłuchu, ale tylko, by usłyszeć kluczowe hasło aktywujące usługę? Z zapewnieniami koncernów, że szanują nasze dane i naszą prywatność, bywa krucho. Nie jest prawdziwe powiedzenie, że ten, kto nie ma nic na sumieniu, nie ma się czego bać.

