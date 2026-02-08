Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Kto wygrał II turę wyborów prezydenckich w Portugalii? Są wyniki exit poll

Antonio José Seguro – polityk Partii Socjalistycznej – wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Portugalii – wynika z sondaży exit poll. Choć jego rywal – 43-letni André Ventura – poniósł porażkę, jego wynik potwierdza wzrost poparcia dla ugrupowań skrajnie prawicowych w kraju.

Publikacja: 08.02.2026 21:45

Kto wygrał II turę wyborów prezydenckich w Portugalii? Są wyniki exit poll

Foto: REUTERS/Rita Franca

Ada Michalak

Jak wynika z sondaży exit poll, drugą turę niedzielnych wyborów prezydenckich w Portugalii wygrał Antonio José Seguro, polityk Partii Socjalistycznej. Jego zwycięstwo nad André Venturą, liderem populistyczno-prawicowej partii Chega, jest zdecydowane – wskazuje sondaż ośrodka badawczego Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego.

Wybory prezydenckie w Portugalii. Exit poll: Wygrał Antonio José Seguro 

Wyniki sondaży jednoznacznie wskazują na wyraźną przewagę kandydata lewicy nad politykiem skrajnej prawicy. Jak wynika z dwóch sondaży exit poll – przeprowadzonych na zlecenie stacji RTP, SIC oraz TVI/CNN w dniu głosowania – Seguro uzyskał poparcie w przedziale od 67 do 73 proc. 

Według exit poll rywal Seguro, André Ventura – lider skrajnie prawicowej partii Chega – uzyskał od 27 do 33 proc. głosów. Oznacza to porażkę w wyborach prezydenckich, ale wynik ten jest lepszy niż wynik jego ugrupowania w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych (22,8 proc. poparcia). 

Czytaj więcej

Pierwsze miejsce zajął centroprawicowy Sojusz Demokratyczny
Polityka
Centroprawica wygrywa w wyborach w Portugalii. Skrajna prawica rośnie w siłę

W wyborach parlamentarnych przeprowadzonych w ubiegłym roku partia Chega stała się drugą co do wielkości siłą w portugalskim parlamencie. Ugrupowanie wyprzedziło Partię Socjalistyczną i uplasowało się tuż za centroprawicową koalicją rządzącą, która zdobyła 31,2 proc. głosów. Wynik Ventury w wyborach prezydenckich potwierdził trwałe wejście skrajnej prawicy do głównego nurtu portugalskiej polityki – zauważają światowe media.

Reklama
Reklama

Seguro urząd przejmie po pełniącym go od 2016 r. polityku Partii Socjaldemokratycznej Marcelo Rebelo de Sousie.

Niedzielne głosowanie odbywało się w trudnych warunkach atmosferycznych – nad krajem wciąż utrzymuje się bowiem orkan Marta. W całym kraju panuje chaos komunikacyjny wynikający między innymi z licznych powodzi.

Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich w Portugalii wyniosła od 52 do 58 proc.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Miejsca Regiony Europa Portugalia
„Japońska Thatcher” triumfuje. Są wyniki wyborów
Polityka
„Japońska Thatcher” triumfuje. Są wyniki wyborów
Donald Trump
Polityka
Donald Trump chce przejąć kontrolę nad wyborami
Publiczny szpital Hasana II w Agadirze
Polityka
Stadiony kontra szpitale. Szybko zapomniany bunt generacji Z w Maroku
Viktor Orbán
Polityka
Viktor Orbán: Bill Clinton chciał wciągnąć Węgry do wojny z Serbią
Donald Trump
Polityka
Fala krytyki wobec Donalda Trumpa po jego wpisie. „Nie popełniłem błędu”; film z Obamami usunięty
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama