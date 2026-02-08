Aktualizacja: 08.02.2026 22:03 Publikacja: 08.02.2026 21:45
Jak wynika z sondaży exit poll, drugą turę niedzielnych wyborów prezydenckich w Portugalii wygrał Antonio José Seguro, polityk Partii Socjalistycznej. Jego zwycięstwo nad André Venturą, liderem populistyczno-prawicowej partii Chega, jest zdecydowane – wskazuje sondaż ośrodka badawczego Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego.
Wyniki sondaży jednoznacznie wskazują na wyraźną przewagę kandydata lewicy nad politykiem skrajnej prawicy. Jak wynika z dwóch sondaży exit poll – przeprowadzonych na zlecenie stacji RTP, SIC oraz TVI/CNN w dniu głosowania – Seguro uzyskał poparcie w przedziale od 67 do 73 proc.
Według exit poll rywal Seguro, André Ventura – lider skrajnie prawicowej partii Chega – uzyskał od 27 do 33 proc. głosów. Oznacza to porażkę w wyborach prezydenckich, ale wynik ten jest lepszy niż wynik jego ugrupowania w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych (22,8 proc. poparcia).
W wyborach parlamentarnych przeprowadzonych w ubiegłym roku partia Chega stała się drugą co do wielkości siłą w portugalskim parlamencie. Ugrupowanie wyprzedziło Partię Socjalistyczną i uplasowało się tuż za centroprawicową koalicją rządzącą, która zdobyła 31,2 proc. głosów. Wynik Ventury w wyborach prezydenckich potwierdził trwałe wejście skrajnej prawicy do głównego nurtu portugalskiej polityki – zauważają światowe media.
Seguro urząd przejmie po pełniącym go od 2016 r. polityku Partii Socjaldemokratycznej Marcelo Rebelo de Sousie.
Niedzielne głosowanie odbywało się w trudnych warunkach atmosferycznych – nad krajem wciąż utrzymuje się bowiem orkan Marta. W całym kraju panuje chaos komunikacyjny wynikający między innymi z licznych powodzi.
Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich w Portugalii wyniosła od 52 do 58 proc.
