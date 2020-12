Druga fala groźna dla biznesu

Wpływ na to może mieć fakt, że 3/4 firm z sektora MŚP poniosło dodatkowe koszty związane z sytuacją pandemiczną, które sięgają zwykle do 25 proc. wydatków firmowych. To głównie wydatki na zabezpieczenie pracowników (maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji itp.), ale też dodatkowy sprzęt (m.in. laptopy do pracy zdalnej), a 16 proc. przedsiębiorców zainwestowało w testy na koronawirusa dla pracowników.