RZECZoBIZNESIE: Grzegorz Benedykciński: Spodziewałem się dużo gorszej sytuacji

- Wpływy z PIT spadły 5 proc., u nas to ok. 1 mln zł. Spadł też CIT oraz podatek od osób indywidualnych. Nie ma spadku od firm za nieruchomości. Większość firm w Grodzisku pracuje. Tylko dwie musiały zawiesić produkcję ze względu na brak zamówień - podał Benedykciński.

- Największe straty związane są z koniecznością zamknięcia basenu, centrum kultury i kina. Teraz zostały otwarte, ale ludzie zachowują się bardzo ostrożnie, mamy niską frekwencję. Tu straciliśmy 2-3 mln zł. Razem gmina Grodzisk straciła ok. 4 mln zł. Biorąc pod uwagę nasze bogactwo, ta kwota nas nie powala. Bardzo szybko sobie to zrekompensujemy, o ile nie będzie pogorszenia sytuacji – dodał.

Burmistrz podkreślił, że gdyby narzekał, to by grzeszył.

- Niebawem mija 26 lat jak jestem burmistrzem. To był rewelacyjny okres dla Polski, nie tylko z pozycji Grodziska. Po stworzeniu ustawy samorządowej zmuszono samorządy do konkurencji, która jest podstawowym warunkiem rozwoju. Udało się Polskę zmienić, Grodzisk także. Po wejściu do Unii wiele się nauczyliśmy. Zrozumieliśmy co to innowacje i nowoczesne zarządzanie. Realizowaliśmy marzenia naszych mieszkańców, bardzo zainwestowaliśmy w kulturę - mówił Benedykciński.