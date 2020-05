Bez strzyżenia fryzjerzy wytrzymają tylko do końca maja

Sektor usług kosmetycznych i fryzjerskich wciąż nie wie, kiedy może liczyć na ponowne otwarcie salonów i powrót do pracy. Tymczasem przedłużające się przestoje oznaczają dla firm coraz większe problemy. 37 proc. ma rezerwy pozwalające przetrwać im jeszcze miesiąc, a 28 proc. już właściwie takowych nie posiada – wynika z badania przeprowadzonego wśród kilkuset salonów przez firmę Polwell prowadzącą sieć sklepów i hurtowni fryzjerskich.

– Branża beauty zapewnia w Polsce ok. 300 tys. miejsc pracy. Salony fryzjerskie to małe firmy w skali kraju, ale to ważny pracodawca. Z badania, które przeprowadzaliśmy wśród właścicieli salonów fryzjerskich, wynika, że jeżeli obecny stan będzie się przedłużał, nie będą oni w stanie zapewnić środków finansowych na kontynuowanie pracy w swoich zakładach – mówi Waldemar Kotecki, właściciel firmy Polwell.