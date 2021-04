Kto chciał zabić Aleksandra Łukaszenkę?

Przyznał, że białoruska strona poinformowała rosyjskie służby oraz wysłała do Moskwy 10-12 funkcjonariuszy, którzy uczestniczyli w zatrzymaniu podejrzanych. Kilka dni temu w Moskwie zostali zatrzymani i przywiezieni do Mińska białoruski politolog i literaturoznawca Aleksander Feduta (niegdyś bliski współpracownik Łukaszenki i jego pierwszy rzecznik) oraz prawnik Juraś Ziankowicz, obywatel USA i Białorusi. W ramach tej samej sprawy został zatrzymany również lider opozycyjnej partii Białoruski Front Ludowy Ryhor Kastusiou.

Przeciwnicy reżimu w Mińsku mówią o kolejnej prowokacji dyktatury. - Nie mamy wątpliwości, że to dobrze przygotowana i zaplanowana prowokacja białoruskich służb. Zostali wciągnięci w to nie tylko obywatele Białorusi, ale i USA. To kolejna próba kreowania zewnętrznych wrogów i kolejna historia szpiegowska reżimu Łukaszenki - mówi rp.pl Franak Wiaczorka, doradca ds. międzynarodowych przebywającej na Litwie liderki białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłany Cichanouskiej. - Podobne wymyślone zarzuty stawiają aresztowanym działaczom mniejszości polskiej na Białorusi. Wymyślają takie historie, by ciągle trzymać społeczeństwo w napięciu. Metody i atmosfera jak za czasów Stalina - twierdzi.