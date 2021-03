Polacy na Białorusi zakładnikami dyktatury Łukaszenki

Najpierw Białoruś wydaliła we wtorek polskiego konsula generalnego z Brześcia. Formalnym powodem, jak tłumaczyło MSZ w Mińsku, był udział polskiego dyplomaty w imprezie kulturalnej poświęconej obchodom Dnia Żołnierzy Wyklętych, zorganizowanej przez lokalną wspólnotę polską 28 lutego. Następnie zatrzymana została dyrektor legalnie działającej polskiej szkoły społecznej w Brześciu Anna Paniszewa, której zarzucono rozpalanie nienawiści na tle narodowościowym. Kobiecie grozi nawet 12 lat więzienia. Propagandyści Aleksandra Łukaszenki od ponad tygodnia grzmią, że podczas uroczystości w Brześciu wspominano m.in. o Romualdzie Rajsie „Burym", który był odpowiedzialny za mordy ludności białoruskiej na Podlasiu. Na nic się zdały tłumaczenia polskiej dyplomacji oraz miejscowych Polaków, że podczas imprezy kulturalnej w Brześciu ani razu nie padło nazwisko „Burego". Zresztą Białoruś wszystkich „wyklętych" uznaje za „zbrodniarzy wojennych". Warszawa odpowiedziała więc wydaleniem białoruskiego dyplomaty z Polski.

– Wydalenie dyplomatów paraliżuje nasze kontakty z Polską. Poważnie komplikuje np. uzyskanie Karty Polaka czy wizy. Znaleźliśmy się dzisiaj w takiej sytuacji, że nie możemy wyjechać z kraju, bo jak wyjedziemy, to z powrotem już nas mogą nie wpuścić. Jesteśmy częścią społeczeństwa, które dzisiaj przeżywa trudne czasy i ewidentnie przyszła kolej na nas. Ale nigdzie stąd się nie ruszam, mimo wszystko – mówi „Rzeczpospolitej" Andżelika Borys, szefowa nieuznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi. Przypomina, jak w 2007 roku białoruskie służby podrzucały jej na granicy narkotyki, przekłuwano opony w samochodzie i przez lata szykanowano.

– To zwykła zemsta za to, że Polska nie uznała wyników wyborów i legitymacji autorytarnego reżimu prowadzącego politykę terroru wewnętrznego. Zemsta za wspieranie protestów godności, za to, że z terytorium Polski brzmią słowa prawdy po białorusku poprzez Telewizję Biełsat i kanał na Telegramie NEXTA, że kraj ten dał schronienie wielu uchodźcom politycznym z Białorusi – mówi „Rzeczpospolitej" Milinkiewicz. – U nas się mówi: mądry człowiek szuka przyjaciół, głupiec robi sobie wrogów. Nasze MSZ stopniowo staje się Ministerstwem Stosunków z Rosją, a Kreml coraz częściej będzie nas reprezentował w stosunkach międzynarodowych – twierdzi.