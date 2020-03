Niedowiarek Łukaszenko. Jedyny wciąż lekceważy koronawirusa

Odniósł się też do posiadaczy Karty Polaka, którzy, jak stwierdził, „chodzą tam i z powrotem przez granicę”. Zwrócił się do Straży Granicznej, by „po ludzku uprzedziła" wyjeżdżających, że nie zostaną wpuszczeni z powrotem do kraju. – Będziesz tam siedział, dopóki nie skończy się pandemia – mówił Łukaszenko podczas specjalnej narady z członami rządu. Jeden z uczestników narady przed wejściem do gabinetu prezydenta zrobił znak krzyża. Oznacza to, że białoruski prezydent ostatnimi dniami ma zły humor.