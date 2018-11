Kontrole na polskich granicach wracają. Ale tylko czasowo

Od 22 listopada do 16 grudnia 2018 r. przywrócone zostaną kontrole graniczne na polskich granicach z Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą, a także w portach lotniczych i morskich.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 18.10.2018 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie od 22 listopada do 16 grudnia 2018 r. planowane jest tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych – czytamy na stronie www.strazgraniczna.pl.

Celem tymczasowego przywrócenia kontroli na granicy jest zapewnienie bezpieczeństwa i niezakłóconego przebiegu 24. Sesji Konferencji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24). Odbędzie się ona w dniach 3-14 grudnia w Katowicach. Organizatorzy spodziewają się przyjazdu ponad 30 tysięcy osób z niemal 200 krajów. Podobne rozwiązania były stosowane w Polsce podczas EURO 2012, COP19 w Warszawie w 2013 r., Szczytu NATO czy Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.

Przywrócenie kontroli nie oznacza powrotu przejść granicznych i szlabanów - zapewnia Straż Graniczna. Kontrola realizowana będzie w oparciu o patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, czyli mobilnych terminali i tzw. schengenbusów. Pojazdy te mają wyposażenie umożliwiające funkcjonariuszom SG przeprowadzenie kontroli granicznej poza przejściem granicznym.

Granicę będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a takich miejsc będzie na granicy lądowej w sumie 264: na granicy z Czechami – 142, ze Słowacją – 62, z Niemcami – 48, z Litwą – 12. Pełna lista stanowi załącznik do rozporządzenia MSWiA z 18 października 2018 r.



Kontrolowane będą jedynie osoby wjeżdżające do Polski - informuje SG. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, a działania dostosowane do realnego zagrożenia. Osoby i pojazdy będą typowane do kontroli na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby państw sąsiednich. W przypadku ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, wydawane będą decyzje o odmowie wjazdu do naszego kraju.

Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów oraz zezwolić na sprawdzenie pojazdu, którym podróżują. W czasie trwania tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej obywatele UE, EOG oraz innych państw, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Obywatele państw trzecich muszą spełnić warunki wjazdu określone w przepisach i posiadać paszport oraz wizę, jeśli jest wymagana.

Choć MSWiA zapewnia, że czasowe przywrócenie kontroli na granicy wewnętrznej Schengen nie będzie uciążliwe dla obywateli, a kontrole będą miały charakter doraźny, to jednak osoby wjeżdżające w tych dniach do Polski powinny się liczyć z kolejkami na przejściach, a także możliwością odmowy wjazdu na teren naszego kraju.