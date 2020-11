Czy aplikacja „Kwarantanna domowa” wie o nas za dużo - obywatele skarżą się RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do premiera i zarazem ministra cyfryzacji Mateusza Morawieckiego o ocenę działania aplikacji "Kwarantanna Domowa", którą obowiązkowo muszą zainstalować na swoje smartfony osoby zakażone koronawirusem.

Obywatele zgłaszają bowiem wątpliwości związane z zakresem informacji, do których dostęp ma ta aplikacja. W jej regulaminie wskazano, że do prawidłowego działania wymaga ona, aby urządzenie mobilne umożliwiało jej w określonych sytuacjach dostęp do: internetu, aparatu, lokalizacji, zdjęć. Jednak przy pobieraniu aplikacji wskazany jest o wiele szerszy zakres uprawnień (np. dostęp do mikrofonu). Na ten problem już w marcu 2020 r. zwracała uwagę Fundacja Panoptykon. Czytaj też: Koronawirus: Niedyskretna rządowa aplikacja Poniżej dalsza część artykułu

We wnioskach skierowanych do RPO pojawiła się również kwestia samego korzystania z usługi Google Play, w ramach której, niezależnie od samej aplikacji „Kwarantanna Domowa", przetwarzane są dane użytkowników.

RPO uważa, że 400 tys. obywateli na kwarantannie, którzy muszą te aplikację instalować, ma prawo do jasnych, zrozumiałych i wyczerpujących informacji na temat procesu działania aplikacji, tak aby nie było wątpliwości co do zakresu i sposobu przetwarzania informacji dotyczących jednostek.

Rzecznik zaznacza, że nie kwestionuje obowiązku przestrzegania kwarantanny oraz innych działań dla zapobiegania koronawirusowi.

- Trzeba jednak zapewnić, aby narzędzia wykorzystywane przez państwo mieściły się w konstytucyjnym standardzie ochrony prywatności i autonomii informacyjnej jednostki, a także spełniały wymogi RODO - wskazuje RPO.

Przypomina, że prawo do prywatności obywateli może podlegać ograniczeniom, ale na konstytucyjnie określonych zasadach.

- Ograniczając prawa konstytucyjne w tak trudnej i wzbudzającej niepokój sytuacji jak pandemia, władze publiczne powinny podjąć szczególne środki zmierzające do budowania zaufania społecznego dla swoich działań – podkreślał RPO.

W kwietniu 2020 r. RPO przedstawił Prezesowi UODO wątpliwości związane ze stosowaniem aplikacji przygotowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w celu walki z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zwrócił uwagę, że ze względu na różny poziom kompetencji cyfrowych obywateli, należy dołożyć jak największych starań, by prawa i obowiązki związane z korzystaniem z aplikacji były przystępnie wyjaśnione i żeby stosowne komunikaty dotarły do wszystkich zainteresowanych. Prezes UODO odpowiedział jednak, że nie widzi potrzeby podejmowania dodatkowych działań w tej sprawie ani informowania Rzecznika o podejmowanych działaniach. Tymczasem wyjaśnienie wątpliwości obywateli przyczyniłoby się, zdaniem RPO, do większej społecznej akceptacji społecznej tych aplikacji.