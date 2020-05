Rząd o znoszeniu obostrzeń od 17 maja: w kościołach i autobusach więcej ludzi, uczelnie częściowo otwarte

Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie, które wkrótce zostanie przekazane do konsultacji. Oto najważniejsze punkty rządowego planu:

Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.