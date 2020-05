Najmłodsi uczniowie wrócą do szkół od 25 maja - jest ważna decyzja rządu

Na konferencji prasowej, w której biorą udział także minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski i minister zdrowa Łukasz Szumowski, premier zdradził, że najmłodsi uczniowie nie wrócą jeszcze do normalnych lekcji. Będą mogli brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

Jak powiedział premier, to rodzice zdecydują, czy posłać dziecko do szkoły. Jeśli się na to nie zdecyduj, nadal będą mogli pobierać zasiłki opiekuńcze.