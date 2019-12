Nieznany rekin sprzed 100 mln lat zjadał rodzeństwo przed urodzeniem

Nowy gatunek rekina należy do rodzaju Cretodus - obecnie znamy cztery gatunki należące do tego rodzaju. Nowo odkryty rekin został nazwany Cretodus houghtonorum. O odkryciu pisze "Journal of Vertebrate Paleontology".

- Ten nowy rekin różni się od innych znanych gatunków z tego rodzaju, ponieważ miał zęby o unikalnym kształcie - mówi Everhart. - Nasza analiza wykazała, że zęby tego rekina były wyraźnie inne (jeśli chodzi o wielkość i kształt od zębów innych rekinów rodzaju Cretodus co usprawiedliwia stwierdzenie, że mamy do czynienia z nieznanym dotąd gatunkiem - dodaje.

Osobnik, którego szczątki znaleziono miał ok. 5 metrów długości, ale zdaniem naukowców przedstawiciele tego gatunku osiągali nawet ok. 7 metrów. Rekiny z nowo odkrytego gatunku były w stanie przeżyć nawet 51 lat, choć osobnik, którego szczątki znaleziono, miał ok. 22 lat w momencie śmierci.

Młode rekinów, tuż po urodzeniu miały mierzyć ok. 1,15 metra. Jeszcze w łonie matki miały zjadać własne rodzeństwo (co zdarza się również w przypadku wielu gatunków rekinów występujących obecnie). Naukowcy wskazują, że ta cecha rekinów - pożeranie się młodych jeszcze przed urodzeniem - mogła pojawić się u rekinów właśnie w okresie późnej Kredy.

Skamieniałe szczątki C. houghtonorum znaleziono przy szczątkach płetwy rekina z rzędu Hybodontiformes i zębach rekina z gatunku Squalicorax. Oba te rekiny były mniejsze niż Cretodus houghtonorum. Biorąc pod uwagę stan szczątków naukowcy doszli do wniosku, że Cretodus houghtonorum zginął wkrótce po zjedzeniu pierwszego z rekinów, a jego ciałem pożywił się drugi z rekinów.