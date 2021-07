Jacek Nizinkiewicz: Dojna ojczyzna tłustych kotów

Czy ministra tłumaczy, że ten proceder zaczął się pod koniec rządów PO–PSL? Wszak Jarosław Kaczyński deklarował, że PiS ma bardziej wyśrubowane standardy niż konkurenci, a do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Więc o co chodzi?

– W przypadku najwyższych stanowisk w służbie cywilnej, gdzie kompetencje są kluczowe, władza obniżyła wymogi i zniosła konkursy. Tam, gdzie nie było konkursów i wymogów, zostawiono otwarte drzwi do obsady z klucza partyjnego. Kolejny przykład do kolekcji – komentuje w rozmowie z „Rz" raport NIK dr hab. Grzegorz Makowski, Fundacja Batorego, SGH.

Upolitycznienie krajowego wymiaru sprawiedliwości skończyło się kolizją z TSUE, co może skutkować przykręceniem kurka z unijnymi pieniędzmi, które w części miały finansować Polski Ład. Wizja polityki klimatycznej Solidarnej Polski stoi w sprzeczności z polityką premiera Mateusza Morawieckiego. I najważniejsze: gdy PiS chce walczyć z nepotyzmem we własnych szeregach, Solidarna Polska u siebie problemu nie dostrzega.

– Ziobro jest problemem dla prezesa PiS. Jeśli Jarosław Kaczyński mówi, że reforma wymiaru sprawiedliwości nie powiodła się, to znaczy, że między koalicjantami nie jest dobrze. Tego typu sprawy jak efekty kontroli NIK w MS odkładają się, ale w pewnym momencie będzie ich już za dużo. Po sprawie Łukasza Piebiaka to kolejny problem w zagródce Ziobry. W Zjednoczonej Prawicy panuje przekonanie, że skoro działają w słusznej sprawie, to wszystko im wolno. Wyborcy w końcu mogą będą mieć dosyć takiego rozumowania – konkluduje socjolog, prof. Jarosław Flis z UJ.