Nizinkiewicz: TVP w sztabie Dudy

„Wiadomości" podały np., że to Borys Budka steruje prezydentem Warszawy, gdyż wyłapały jak podczas konferencji przekazał mu, żeby podniósł wyżej parasol, bo był źle widziany przez operatorów kamer. Główny serwis TVP podał też, że rzekomo Jagna Marczułajtis porównała wizytę Trzaskowskiego w Zakopanem do... pielgrzymki Jana Pawła II na Podhalu. We wcześniejszych wydaniach można było dowiedzieć się, że Trzaskowski nie jest katolikiem, mimo deklarowanej przynależności do Kościoła.