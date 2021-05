Jacek Nizinkiewicz: Kłamstwa władzy już nie bulwersują

Minister Michał Dworczyk zaprzeczał, jakoby nie obawiał się, że szczepienia staną na poziomie 50 proc. zaszczepionych w Polsce. Jednak kiedy jedna z internautek na Twitterze napisała, że przez „marną informację i potężną dezinformację szczepienia w Polsce staną tak gdzieś na 50 proc.", minister Dworczyk odpisał: „Niestety, nie jest to nieprawdopodobny scenariusz" i poprosił o sugestie, co robić. Ogłoszono Loterię Narodowego Programu Szczepień.

Kiedy Marian Banaś został szefem NIK, a TVN 24 ujawnił na jego temat kompromitujące materiały, czołowi politycy PiS bronili swojego kandydata. Jacek Sasin mówił, że Banaś jest Polsce potrzebny, a jego „dokonania są niebywałe". Premier Morawiecki przypominał, że to dzięki Banasiowi uszczelniono lukę VAT-owską. Z kolei Jarosław Kaczyński bronił w 2019 r. Banasia słowami: „Jeżeli ktoś, jak Marian Banaś, zabrał co najmniej dwieście kilkadziesiąt miliardów przestępcom, to ma wrogów i ci wrogowie mogą posunąć się do daleko idącej operacji, żeby kogoś takiego skompromitować". Ale po tym, jak NIK złożył zawiadomienia do prokuratury na premiera, ministrów: Dworczyka, Sasina i Mariusza Kamińskiego w związku z nieprawidłowościami przy wyborach kopertowych, szef PiS zaczął mówić o Banasiu jako błędzie systemowym, a minister Sasin pisze o upadku autorytetu NIK. Warto przypomnieć, że nie było podstawy prawnej, aby Mateusz Morawiecki wydawał polecenia państwowym spółkom, by przygotowały prezydenckie wybory korespondencyjne, przed czym szefa rządu ostrzegały Prokuratoria Generalna i Departament Prawny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.