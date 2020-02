Zgrzyt w machinie ojca Rydzyka. Polscy biskupi oskarżeni

Szukanie księży, którym można postawić zarzut pedofilii i preparowanie dowodów. Taki obraz hierarchów dostają słuchacze Radia Maryja.

Był czas, gdy ojciec Tadeusz Rydzyk prowadził otwartą wojnę z biskupami. Ci, przez kilka lat usiłowali poskromić niepokornego redemptorystę i podporządkować sobie Radio Maryja. Ostatecznie uznali, że rozgłośnia jest własnością zgromadzenia zakonnego, które nie podlega ich władzy, powołali specjalny Zespół ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja i machnęli ręką. Na pojawiające się co jakiś czas zarzuty, że rozgłośnia angażuje się w politykę i wspiera określone ugrupowania, odpowiadali, że faktycznie da się to zauważyć, ale to działalność poboczna, budząca emocje, lecz marginalna. Najważniejsze jest to, że radio robi dobrą robotę duszpasterską, że na częstych modlitwach przy radioodbiornikach gromadzi rzesze wiernych.

Ojciec Rydzyk urósł w taką siłę, o której biskupi mogą jedynie marzyć. Ma w Episkopacie swoich ulubionych hierarchów, których zaprasza na antenę i na różnorakie uroczystości. O tych, których nie darzy sympatią, nie wspomina i specjalnie ich nie atakuje. Wszyscy wydają się być zadowoleni. Teraz jednak w tej machinie pojawił się zgrzyt.

Festiwal oskarżeń Sobota, 22 lutego, wczesne popołudnie. Gościem Radia Maryja w „Aktualnościach dnia" jest Sebastian Karczewski, dziennikarz blisko związanego z rozgłośnią „Naszego Dziennika". Początkowo rozmowa koncentruje się wokół tematu kampanii wyborczej i spodziewanego ze strony lewicowo-liberalnej ataku na Kościół. Redaktor Karczewski nie ma wątpliwości, że taki się pojawi. Siły wrogie Kościołowi uderzą w niego tematem pedofilii. Tłumaczy – skądinąd bardzo przytomnie – że nielicznych przypadków molestowania, których sprawcami byli księża, nie wolno przenosić na całe środowisko, bo jest to niesprawiedliwe.

Z minuty na minutę rozmowa zaczyna robić się jednak coraz ciekawsza. Karczewski bez żadnej kontry ze strony prowadzącego rozmowę zakonnika zaczyna festiwal oskarżeń.

I tak słuchacze się dowiadują, że biskupi pod naciskiem mediów na siłę szukają w swoich diecezjach księży, których można oskarżyć o pedofilię. Z pomocą adwokatów hochsztaplerów preparują przeciwko nim dowody i kierują sprawy do sądów. Dlaczego? Bo trzeba tak robić. Jest bowiem moda na walkę z pedofilią, jest przecież hasło „zero tolerancji". Dla swojego świętego spokoju biskupi są w stanie poświęcić jednego lub drugiego księdza, bo zależy im wyłącznie na dobrej opinii w TVN lub „Gazecie Wyborczej".

Szukanie haków Na tym redaktor nie kończy. Tłumaczy słuchaczom, że są w Polsce instytucje powiązane z Kościołem, które zajmują się szukaniem haków na księży oraz biskupów, by w odpowiednim momencie – choćby teraz przed wyborami – ujawnić je i Bogu ducha winnego człowieka zdyskredytować w oczach opinii publicznej.

A tak w ogóle cały system prewencji i zapobiegania pedofilii, który został stworzony przez Kościół w Polsce, jest zły. Został bowiem skonstruowany tak, by bezkarnie można było oskarżać duchownych. Z kolei 90 proc. przypadków molestowania seksualnego małoletnich przez księży, które opisywały media, to były informacje nieprawdziwe. Na koniec stwierdza, że nie można się na to godzić i trzeba powiedzieć: dość!

W ciągu zaledwie 16 minut podważony zostaje cały system walki z molestowaniem seksualnym w Kościele powszechnym. System, którego twarzą nie są wcale polscy biskupi, lecz papież Franciszek. Karczewski wprawdzie tego nie mówi, ale skoro jest „moda" na walkę z pedofilią, to i Kongregacji Nauki Wiary i biskupom w innych krajach można zarzucić, że preparują dowody.

Można obok tych wywodów przejść obojętnie i potraktować je jako pewnego rodzaju obsesję redaktora. Problem w tym, że Radio Maryja – chociaż jego słuchalność ostatnio spadła – nie jest rozgłośnią niszową. Dociera do kilku milionów odbiorców, którzy bezkrytycznie przyjmują taki przekaz.

Wbrew prawu Boga Oskarżenia formułowane pod adresem biskupów są poważne i uderzają w ich autorytet – wszystkich, nie tylko tych przez Radio Maryja nielubianych. Słuchacze mogą odnieść wrażenie, że Episkopat Polski to organizacja przestępcza. Wszak preparowanie dowodów oraz składanie fałszywych zeznań jest karalne. Są na to odpowiednie paragrafy w kodeksie karnym. Poza tym, jeśli hierarchowie rzeczywiście fabrykują przeciwko komuś jakieś dowody, to działają wbrew ósmemu przykazaniu Dekalogu, które mówi o tym, żeby nie mówić „fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu". A zatem działają nie tylko wbrew prawu cywilnemu, lecz także prawu ustanowionemu przez Boga. Nie mogą być zatem żadnym autorytetem.

Można biskupów krytykować w takim czy innym zakresie, można wytykać im różne błędy, spierać się o przyjęte przez nich rozwiązania, lecz takie – niepodparte żadnymi dowodami – oskarżenia całkowicie podważają sens podejmowanych przez nich działań w kwestii molestowania seksualnego. Przy takiej kontrze, takiej kontestacji ze strony medium, które jednak jednoznacznie kojarzone jest z Kościołem – nie da się nic zrobić. A przede wszystkim – nie da się podjąć walki z pedofilią ani zmienić ludzkiej mentalności.