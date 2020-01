Michał Szułdrzyński: Wyborcza gra Radą Bezpieczeństwa Narodowego

Politycy opozycji mają i nie mają racji. Nie mają, bo od zwołania RBN bezpieczeństwo naszych żołnierzy w Iranie nie wzrośnie. Nikt z polityków opozycji, którzy wzięliby udział w RBN, nie ma własnych kanałów informacyjnych z Iranem ani Irakiem i nie mógłby zagwarantować pokoju w regionie ani bezpieczeństwa żołnierzy. Dlatego wiązanie RBN z bezpieczeństwem Polaków w regionie to ruch czysto polityczny. Opozycja doskonale wie, że Duda nie zwoła Rady, więc korzysta z okazji – i prawa opozycji – by w niego uderzać.

Opozycja ma rację w innym aspekcie. Rada Bezpieczeństwa Narodowego została wymyślona z dwóch powodów. Po pierwsze – żadna władza nie jest wieczna. Dzisiejsi rządzący mogą się znaleźć kiedyś w opozycji, a dzisiejsi opozycjoniści zasiąść w ławach rządowy. Racja stanu i bezpieczeństwo państwa wykracza poza kadencję. Nie jest sprawą jednej partii czy nawet koalicji – jest sprawą, za którą odpowiadają wszyscy wybrani przez Polaków politycy, bez względu na to, czy w tej chwili rządzą czy nie. Dlatego w stabilnych demokracjach premierzy o sprawach strategicznych informują liderów opozycji. I na odwrót – negocjując kluczowe dla bezpieczeństwa sprawy, czynią ustalenia z rządzącymi, ale konsultują się z opozycją – bo na ogół takie projekty wykraczają poza kadencję. Drugi powód jest równie prosty – rządzący nie mają monopolu na rację. Stąd teoretycznie do RBN mogą być zaproszeni byli premierzy, prezydenci, szefowie MSZ i MON. Kultura polityczna wymaga instytucjonalnej ciągłości mimo zmian kierownictwa. I z tych właśnie dwóch powodów Andrzej Duda powinien zwołać posiedzenie RBN.

Dlaczego tego nie robi? Powód jest polityczny: trwa kampania wyborcza. Duda zaraz będzie się musiał zmierzyć z liderami opozycji w wyborczym pojedynku. Nie ma więc politycznego interesu w tym, by ich zapraszać na RBN. W narracji PiS Polska odzyskała niepodległość dopiero w 2015 r., więc rozmawianie z poprzednikami jest stratą czasu. W dodatku zaproszenie opozycji na RBN w pewnym sensie by ją legitymizowało. Pokazywałoby, że Duda traktuje liderów opozycji jako równych sobie. Coś takiego przekracza polityczne wyobrażenia PiS.

Dla obozu rządzącego opozycja jest złem absolutnym, w narracji PiS opozycja to targowica, donosiciele, ludzie niepoważni, gdyby wygrali wybory, Polska by upadła. Z takimi ludźmi miałby rozmawiać prezydent? W kampanii wyborczej? Nie, tego twardy elektorat by nie kupił.