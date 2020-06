Tomasz Krzyżak: Papież Franciszek zaczyna sprzątać

Ale zawieszenie biskupa kaliskiego to dopiero początek porządków w polskim Kościele. Pod koniec ub. roku abp Wojciech Polak mówił, m.in. w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, że wpłynęło do niego pięć skarg na biskupów, którzy mieli tuszować pedofilię. Dodawał, że przekazał je do osób, które posiadają kompetencje, by się nimi zająć. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że innymi kanałami do Watykanu dotarły skargi na kolejnych pięciu biskupów. Po filmie Sekielskich – prócz doniesienia dotyczącego bp. Janiaka – złożono co najmniej trzy. Publicysta „Więzi” zrobił to w odniesieniu do bp. Stanisława Napierały. Z kolei po tym, jak „Rz” opisała na początku czerwca zaniedbania w diecezji radomskiej, do nuncjatury trafiło doniesienie na bp. Henryka Tomasika. W ostatnich dniach media informowały o skardze na biskupa łowickiego Andrzeja Dziubę, którą złożył u nuncjusza radny PiS. Watykan ma zatem do czynienia – łącznie ze skargą na biskupa kaliskiego oraz oskarżonym o molestowanie bp. Janem Szkodoniem – z co najmniej 15 doniesieniami dotyczącymi polskich hierarchów. A to oznacza, że Kościół w Polsce czeka prawdziwe tsunami.