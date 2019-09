Spór z Trzaskowskim o 500 plus to dla PiS narzędzie mobilizacji

Wspomniany sondaż pokazał, że w części wyborców ta mobilizacja jest niewystarczająca. Dlatego w klipie kierowanym do elektoratu partii rządzącej Janusz Rewiński pokazuje, co może się stać jeśli wyborcy "zaśpią na wybory". To wizja w której Grzegorz Schetyna podwyżka podatki i obcina 500 Plus. Klip został zaprezentowany w poniedziałek przez szefa sztabu PiS Joachima Brudzińskiego .

PiS szykuje kolejne działania, które mają zwiększyć przekonanie wśród własnych wyborców, że potrzebne jest stawiennictwo przy urnach. Temu miała też służyć konferencja prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dotycząca 500 Plus. Prezydent Rafał Trzaskowski przekonuje, że środki na wypłatę 500 Plus przekazywane przez rząd nie są wystarczające na wypłatę pieniędzy z programu.

- Prezydent Trzaskowski prowadzi operację, która zmierza do tego, żeby nie wypłacać 500 Plus. Wszystkie pieniądze, które są potrzebne, po to by te 500 Plus w Warszawie było wypłacane, zostały przekazane władzom miasta. Ostatnia transza 26 września - powiedział Kaczyński. Jak przyznał, jest to zapowiedź tego, co wydarzy się gdy opozycja przejmie władzę. Trzaskowski na słowa prezesa PiS już odpowiedział.