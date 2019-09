Nowy spot. Janusz Rewiński zachęca do głosowania na PiS

Spot przedstawia m.in. migawkę dziewczynki jadącej na rowerze bez jednego koła i dziecka biegnącego w jednym bucie. "Pan Grzegorz" - mówi w spocie Rewiński, odnosząc się do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny - "urealnił 500 plus". "Pociął, podzielił, a większość zabrał" - dodaje. Następnie informuje bohatera nagrania, że "pan Grzegorz podniósł podatki". Pokazując "tyradło", gdzie "ludzie pracują do utyranej śmierci", Rewiński mówi, że "pan Grzegorz podniósł wiek wiek emerytalny". - A mieli nie - dodaje.

- Taka może być Polska. Gwarantują 500 plus, obniżyli podatki i wiek emerytalny - mówi Rewiński przy drzwiach, za którymi ma być Polska po zwycięstwie PiS. - Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale Polacy nabrali wiatru w żagle - stwierdza dodając, że "wyborów nie wygrywa się leżąc na kanapie". Spot kończy się, gdy jego bohater budzi się i mówi "Justyna, 13 października idziemy na wybory".