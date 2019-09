Sondaż: Wyborcy PiS i PSL słabo zmotywowani do głosowania

Aż 65 proc. wyborców PSL i Kukiz'15 nie czuje się zachęconych do głosowania w październikowych wyborach – wynika z badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej".

Kampania wyborcza ma dwa podstawowe cele: zbudowanie jak największej determinacji obywateli do udziału w głosowaniu i zmobilizowanie własnych wyborców do oddania głosu na daną partię. Trzeba więc ludzi wyciągnąć z domów, ale tylko tych „właściwych", takich, którzy z wiarą w konieczność ratowania/reformowania/zmieniania Polski oddadzą głos, by nie pozwolić wygrać konkurencji. Która partia w obecnej kampanii wyborczej najlepiej wywiązuje się z tego zadania? Pokazuje to najnowszy sondaż IBRiS wykonany na zlecenie „Rzeczpospolitej". Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj także: We wtorek debata w TVP

W rankingach popularności z wielką przewagą prowadzi PiS. Ale deklaracja złożona ankieterowi to nie to samo, co pójcie do lokalu wyborczego. Jak swoją determinację oceniają wyborcy PiS? 64 proc. z nich uważa się za „bardzo" lub „raczej" zdeterminowanych, 27 proc. – średnio. To dość słaby wynik. Zapewne dlatego to właśnie o niezdecydowanych tak bardzo walczy prezes Jarosław Kaczyński.

Mobilizacja narodu – Trzeba pójść na wybory 13 października i zagłosować na listę PiS. Będą się decydowały losy polskiej wsi i miast, całego polskiego narodu – takimi słowami jak te z sierpniowego pikniku w Zbuczynie szef PiS zagrzewa wyborców podczas każdej partyjnej konwencji. Taka strategia mobilizowania wyborców, mimo że poziom ich determinacji nie jest zbyt wysoki na tle innych partii, przynosi efekty. Gdyby nie kampania, najprawdopodobniej znacznie mniej wyborców PiS poszłoby do urn. Na drugie pytanie sondażu, o to, czy głosujący na PiS czują się zachęceni kampanią – twierdząco odpowiada 67 proc. wyborców partii rządzącej.

– Wyborcy PiS nie są najbardziej zmotywowani: może pójdziemy, a może nie – myślą – analizuje szef IBRiS Marcin Duma. – A to znaczy, że zwolennicy PiS mogą jeszcze dać się namówić, i że docierają do nich komunikaty partii z kampanii.

Zdaniem Dumy partia rządząca ma więc jeszcze rezerwy, z których może czerpać poparcie w dzień głosowania.

Demotywacja KO Na przeciwnym biegunie znaleźli się wyborcy KO, która w sondażach preferencji partyjnych wyraźnie przegrywa z PiS. Krytykowana jest także przez własnych zwolenników za mało oryginalną kampanię i brak konsekwencji. Ale to właśnie KO ma mocno zmobilizowanych wyborców. Aż 89 proc. deklaruje, że bardzo mocno lub raczej mocno jest zdeterminowanych do oddania głosu w najbliższych wyborach, a tylko 10 procent – nie jest.

Na ich motywacje znacznie mniejszy wpływ ma tocząca się kampania wyborcza. 43 proc. deklaruje, że to ona zachęciła ich do głosowania, 32 proc. nie czuje się kampanią zachęconych.

– Jesteśmy zmotywowani, ale ta kampania nas dobija – tak można by opisać nastrój wyborców KO – twierdzi Duma. – Elektorat Koalicji w ten sposób się demotywuje.

Natomiast elektorat ugrupowań lewicowych postrzega sytuację zupełnie inaczej. Według sondażu aż 100 proc. wyborców lewicy czuje się „bardzo" lub „raczej" zdeterminowanych do udziału w wyborach. A 65 proc. z nich zostało zachęconych do głosowania kampanią wyborczą.

– Lewica mówi do swoich wyborców: chcemy, walczymy, idziemy – twierdzi szef IBRiS. – To bezkompromisowa strategia i ona mobilizuje.

Mają za to powody do niepokoju liderzy Koalicji Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz i Paweł Kukiz: wyborcy ich listy mają najniższy poziom determinacji do głosowania – 57 proc., i zdecydowanie najniższy poziom pozytywnego wpływu kampanii na ich decyzję o pójściu do głosowania.

Marcin Duma ocenia ogólny poziom mobilizacji elektoratów jako bardzo wysoki.

– Ważną wskazówką będzie frekwencja w dniu wyborów, podawana przez PKW o godz. 12 – mówi szef IBRiS. – Wtedy będzie wiadomo, czy polska wieś poszła głosować.