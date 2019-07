Procesy dyscyplinarne polskich prawników z amerykańską asystą

– Nie chodzi o wpisanie takiej zasady do reguł proceduralnych, ale obecność przedstawiciela takiej potężnej organizacji na pewno wpływałaby dyscyplinująco na osoby, które będą prowadziły takie procesy – powiedział prof. Wyrzykowski. Ostrzegał przy tym, że utworzenie w Sądzie Najwyższym osobnej Izby Dyscyplinarnej i podejmowane ostatnio postępowania dyscyplinarne wobec sędziów to przejaw poważnego ograniczenia niezależności sądownictwa. – Jeśli w pierwszym akcie dramatu na ścianie wisi strzelba, to ona w ostatnim akcie wypali. W tym przypadku już strzela – powiedział prof. Wyrzykowski.

Bob Carlson prezydent American Bar Association

ABA chce wspierać polskich prawników w działaniach na rzecz przestrzegania konstytucji, szczególnie by nie poddawać sędziów politycznym naciskom. Chcemy kontynuować monitoring spraw dyscyplinarnych. Polscy prawnicy mogą liczyć na wsparcie naszej ambasady i Kongresu. Niezależność sądów to gwarancja praworządności. Jeśli jakiś kraj poświęca to dla politycznej gry, traci zaufanie zagranicznych inwestorów, którzy będą się obawiać, że jeśli dojdzie do sprawy w sądzie, nie będą mogli liczyć na sprawiedliwy proces. Nawet takie kraje jak Chiny starają się do pewnego stopnia przestrzegać praworządności. Chińskie firmy też inwestują za granicą i chcą być sprawiedliwie traktowane.