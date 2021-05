Radcowie i adwokaci chcą się szczepić przeciwko COVID-19

Zgłoszenia chęci udziału w programie szczepień Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zbierała do 4 maja do godziny 15:00. Jak ustaliliśmy otrzymała ponad 700 deklaracji od radców prawnych.

Warunkiem przystąpienia do akcji szczepień pracowniczych jest uzyskanie deklaracji od minimum 300 osób.

Szansę na zgłoszenie mają jeszcze m.in. członkowie gdańskiej palestry. Ich izba czeka na przesłanie deklaracji do 7 maja. „Jeżeli zgłosi się wymagana liczba chętnych, wówczas w dniu 10 maja 2021 roku Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku złoży wniosek do Ministra Zdrowia o zabezpieczenie ilości szczepionek dla zadeklarowanej liczby osób wraz ze wskazaniem podmiotu medycznego, który wykona to świadczenie" - czytamy na stronie Pomorskiej Izby Adwokackiej.