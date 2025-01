Od 1 stycznia działa nowy system weryfikujący poprawność recept. Pojawiły się trudności

Uprawnienia dodatkowe, z których mogą skorzystać pacjenci, to: S – uprawnienie dla pacjentów powyżej 65. roku życia, DZ – uprawnienie dla pacjentów do 18. roku życia, C – uprawnienie dla kobiet w ciąży.



Na czym polega system weryfikacji uprawnień zapisanych ma recepcie?

W ramach systemu wdrożonego przez Centrum e-Zdrowia (CeZ), aby uprawnienie S, DZ lub C znalazło się na recepcie, muszą zostać spełnione cztery warunki:



pacjent ma prawo do świadczeń (jest ubezpieczony),

pacjent spełnia wskazania przepisania leku,

kryterium uzyskania uprawnienia (np. wiek 65+),

lek znajduje się na jednej z list leków refundowanych (np. bezpłatnych leków dla seniorów 65+).

„Narzędzie przygotowane przez CeZ weryfikuje, czy recepta jest wystawiona poprawnie – między innymi sprawdza, czy w przypadku zaznaczenia na recepcie uprawnienia S, DZ lub C, przepisany lek występuje na liście bezpłatnych leków” – czytamy w komunikacje CeZ (CeZ to publiczna instytucja odpowiedzialna za wdrożenie systemu e-Zdrowie (P1), w ramach którego działają e-recepty).