Były wiceminister w rządzie PiS zastępcą Izabeli Leszczyny

Przedstawiciele organizacji pacjenckich często też podkreślali, że jest to jeden z nielicznych ministrów, z którymi można było umówić się na spotkanie. I w dodatku zawsze uważnie słuchał, co się do niego mówi. Był też otwarty na argumenty drugiej strony.

Takie spotkania często prowadziły do podejmowanych przez niego decyzji poprawiających losy chorych.

Ekonomista związany z ochroną zdrowia

Maciej Miłkowski jest menedżerem, ukończył Szkołę Główną Handlową, a także studia MBA – Zarządzanie i Ekonomika Technologii Medycznych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współtworzył Mazowiecką Regionalną Kasę Chorych.

Od 2005 do 2007 był pełnomocnikiem dyrektora ds. finansowo-księgowych i wicedyrektorem ds. ekonomicznych w Instytucie Matki i Dziecka. Pomiędzy czerwcem 2007 a styczniem 2016 pozostawał wicedyrektorem ds. ekonomicznych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 15 lutego 2016 objął funkcję zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych, którą pełnił do 2018.

18 czerwca 2018 powołany na stanowisko wiceministra zdrowia, odpowiedzialnego za ubezpieczenia zdrowotne i nadzór nad NFZ. W późniejszym okresie powierzono mu m.in. kontrolę polityki lekowej.

Minister zdrowia poinformowała, że będzie pięcioro wiceministrów. Pozostałe nominacje nadal czekają na podpis szefa rządu.