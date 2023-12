Kanwą orzeczenia jest pozew, jaki przeciwko Belgii wniosło biuro turystyczne Nordic Info.



W związku z ogłoszoną w marcu 2020 roku przez Światową Organizację Zdrowia pandemię Covid-19, Belgia zakazała podróży innych niż niezbędne do lub z państw sklasyfikowanych jako „obszary czerwone” ze względu na panującą tam sytuację zdrowotną. Ponadto wszyscy podróżni z takich państw musieli w Belgii poddać się testom diagnostycznym i odbyć kwarantannę.

W lipcu 2020 r. władze belgijskie jako "obszar czerwony" zaklasyfikowały Szwecję. Zmusiło to biuro podróży Nordic Info, specjalizujące się w organizacji wyjazdów do Skandynawii, do anulowania wszystkich planowanych podróży do tego kraju.



Biuro zażądało naprawienia wyrządzonej szkody W tej sprawie belgijski sąd zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy prawo UE sprzeciwia się wprowadzonym przepisom.

We wtorkowym wyroku Trybunał wyjaśnił, że w celu zwalczania pandemii takiej jak Covid-19 państwo członkowskie może zakazać innych niż niezbędne podróży do lub z innych państw członkowskich sklasyfikowanych jako „obszary czerwone”. Państwo to może również nałożyć na osoby, które wjeżdżają na jego terytorium, obowiązek poddania się testom diagnostycznym i odbycia kwarantanny.