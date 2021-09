- Pan minister co pewien czas wypowiada się na tematy medyczne, co trochę bulwersuje społeczeństwo i myślące osoby, ale z tym ostatnim punktem się muszę zgodzić: nie widzę żadnych powodów, by przymusowo szczepić dzieci w szkołach - powiedział prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, komentując wypowiedź Przemysława Czarnka w TV Trwam.