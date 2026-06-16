Minister ocenił, że silny i profesjonalny rynek usług prawnych ma znaczenie nie tylko dla gospodarki, ale także dla ochrony praw obywateli, praworządności i demokratycznego państwa.

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– Wolne media oraz niezależni prawnicy są fundamentem Rzeczypospolitej. Nie tylko gazety „Rzeczpospolita”, ale naszego ukochanego kraju. Dzisiaj będziemy przyglądać się najlepszym kancelariom, ale w tym miejscu chciałbym też podziękować prawnikom i kancelariom, które w trudnych czasach, często pro bono, wspierały tych, którzy wychylali się, by walczyć o wolność – powiedział Żurek.

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Będziemy pamiętać o adwokatach, którzy stanęli po jasnej stronie mocy

Minister zwrócił również uwagę, że znaczenie kancelarii prawnych wykracza daleko poza świadczenie usług dla klientów. – Pamiętamy rzesze adwokatów, które w czasach „Solidarności” broniły tych, którzy przewracali system. Ale będziemy pamiętać także tych, którzy w trudnych czasach walki o demokrację stanęli po stronie tej jasnej mocy – zaznaczył minister sprawiedliwości.

Dodał też, że szczególną rolą środowiska prawniczego jest łączenie wysokich kompetencji zawodowych z odpowiedzialnością za wartości, na których opiera się państwo prawa. – Wiedza to dla nas fundament, ale musimy także pamiętać, że prawnik musi mieć kręgosłup moralny. Musi zawsze, broniąc tego, kto przyjdzie i zleci mu sprawę, musi mieć też na względzie moralność prawną. To jest moim zdaniem niezwykle istotne – zaznaczył.

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Tegoroczną galę rankingu otworzył m.in. redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Michał Szułdrzyński, który podkreślił, że ogłoszenie wyników dotyczących najlepszych kancelarii jest wyjątkowym świętem prawniczek i prawników w całej Polsce. – Świat prawniczy boryka się z bardzo podobnymi wyzwaniami, co świat mediów: konsekwencjami rewolucji technologicznej, rozwoju sztucznej inteligencji. Naszą odpowiedzią na te zjawiska jest walka o tradycyjne wartości dziennikarskie takie jak wiarygodność, rzetelność czy uczciwość – zaznaczył Szułdrzyński.

Zapewnił też, że w warunkach dezinformacji, fake newsów, krzykliwych tytułów i skrótowych komunikatów „Rzeczpospolita” chce być dla profesjonalistów partnerem pomagającym odróżniać informacje istotne od szumu informacyjnego, a także dostrzegać głębsze procesy cywilizacyjne. Jak dodał, te wysiłki redakcji są doceniane, czego dowodem jest regularna obecność „Rz” na czele zestawień najczęściej cytowanych tytułów prasowych.

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Minister sprawiedliwości: Możemy być dumni z polskich kancelarii

Ranking Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” – najbardziej prestiżowe zestawienie rynku usług prawnych w Polsce – pokazał w tym roku zarówno siłę największych kancelarii, jak i rosnące znaczenie wyspecjalizowanych zespołów mniejszych oraz regionalnych.

W grupie dużych kancelarii – powyżej 50 prawników – liderem została Clifford Chance. W czołówce znalazły się także m.in. Rymarz Zdort Maruta oraz Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. W grupie mniejszych kancelarii – do 50 prawników – ponownie zwyciężyła RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy. Osobną częścią zestawienia jest też ranking regionalny. Wynika z niego, że lokalne rynki usług prawnych mają już własną mapę liderów i specjalizacji. Największe zespoły koncentrują się m.in. wokół Wrocławia, Krakowa, Poznania, Katowic, Trójmiasta i Rzeszowa.

– Możemy być dumni z polskich kancelarii. Dzisiaj, przy dobrze rozwijającej się gospodarce, nasze kancelarie, nasze prawniczki i nasi prawnicy nadążają za tym, co dzieje się w gospodarce i ekonomii. Są w szpicy europejskiego prawa. Mam nadzieję, że zarówno sfera demokracji i wolności, jak i sfera gospodarcza, która dla państwa jest niezwykle ważna, będą rozwijały się bez zakłóceń – podsumował Waldemar Żurek.