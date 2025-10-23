– Ta nowelizacja ma doprowadzić do dostosowania przepisów do otaczającej nas rzeczywistości, wzmacniając niezależność adwokatury jako samorządu zawodu zaufania publicznego i umożliwiając mu sprawne działanie – uważa adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jak podkreśla, rozwiązania zgłoszone przez NRA – uwzględnione w opublikowanym projekcie nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze, przygotowanej w toku prac sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka – mają na celu wyeliminowanie z tego kluczowego dla przedstawicieli zawodu aktu prawnego „nieżyciowych rozwiązań”, bezpośrednio ich dotyczących. Przykłady? – Jednym z nich jest choćby konieczność zapewnienia zastępstwa w przypadku krótkiego nawet urlopu, co – z powodu różnego sposobu interpretacji tego przepisu przez sądy – jest dziś realnym problemem – uzasadnia prezes NRA.

Nowe przepisy ustawy o adwokaturze: ułatwienia dla zdających na aplikację, zadania dla samorządu, zakaz bezprawnego posługiwania się tytułem

Projekt przewiduje również wprowadzenie przepisu karnego, zakazującego osobie nieuprawnionej posługiwania się tytułem zawodowym „adwokat”, pod groźbą kary ograniczenia wolności i kary grzywny – do 50 tys. zł. – To rozwiązanie mające na celu ochronę nie tylko samego tytułu zawodowego, ale przede wszystkim obywateli – argumentuje prezes NRA.

Projekt zawiera wiele zmian dotyczących usprawnienia działania samorządu, określających jego zadania, źródła finansowania czy działania samych organów adwokatury. Zdalnie – ale też stacjonarnie lub hybrydowo – obradować będą mogły organy samorządu, a uchwały być podejmowane w trybie obiegowym.