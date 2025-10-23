Aktualizacja: 23.10.2025 10:00 Publikacja: 23.10.2025 08:50
– Ta nowelizacja ma doprowadzić do dostosowania przepisów do otaczającej nas rzeczywistości, wzmacniając niezależność adwokatury jako samorządu zawodu zaufania publicznego i umożliwiając mu sprawne działanie – uważa adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
Jak podkreśla, rozwiązania zgłoszone przez NRA – uwzględnione w opublikowanym projekcie nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze, przygotowanej w toku prac sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka – mają na celu wyeliminowanie z tego kluczowego dla przedstawicieli zawodu aktu prawnego „nieżyciowych rozwiązań”, bezpośrednio ich dotyczących. Przykłady? – Jednym z nich jest choćby konieczność zapewnienia zastępstwa w przypadku krótkiego nawet urlopu, co – z powodu różnego sposobu interpretacji tego przepisu przez sądy – jest dziś realnym problemem – uzasadnia prezes NRA.
Projekt przewiduje również wprowadzenie przepisu karnego, zakazującego osobie nieuprawnionej posługiwania się tytułem zawodowym „adwokat”, pod groźbą kary ograniczenia wolności i kary grzywny – do 50 tys. zł. – To rozwiązanie mające na celu ochronę nie tylko samego tytułu zawodowego, ale przede wszystkim obywateli – argumentuje prezes NRA.
Projekt zawiera wiele zmian dotyczących usprawnienia działania samorządu, określających jego zadania, źródła finansowania czy działania samych organów adwokatury. Zdalnie – ale też stacjonarnie lub hybrydowo – obradować będą mogły organy samorządu, a uchwały być podejmowane w trybie obiegowym.
Jasno określone zostaną też kompetencje samej NRA, te dotyczące funkcjonowania samorządu – uwzględniona zostanie choćby możliwość wprowadzenia zryczałtowanej opłaty za wpis na listę adwokatów, podstawy do uchwalenia zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu czy możliwość zawierania umowy generalnej ubezpieczenia OC.
Doprecyzowane zostanie też pojęcie świadczenia pomocy prawnej – przy zaznaczeniu, co wchodzi w jej zakres, ale też przy jednoczesnym pozostawieniu tego katalogu niezamkniętym. Nowa ustawa to też szereg różnych uproszczeń proceduralnych, np. skrócenie wymaganego przepisami terminu, w którym można rozpocząć działalność zawodową w siedzibie adwokata – z 30 do trzech dni, czy wprowadzenie doręczeń elektronicznych w postępowaniach dyscyplinarnych.
Usystematyzowane zostaną też zasady współpracy aplikantów z adwokatami m.in. w kwestii pism, które ci pierwsi mogą podpisywać, jeśli zastępują ich w sądzie. Ułatwienia przewidziano też dla zdających dopiero egzaminy na aplikację, bo komisje je przeprowadzające zasiądą w każdej izbie adwokackiej, a nie tylko tych wyznaczonych, jak dzisiaj.
Etap legislacyjny: konsultacje społeczne
