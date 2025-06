Materiał partnera: PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz

Człowiek jest kluczowy w każdej organizacji. Strategiczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi coraz silniej wpływa na wyniki firm. Dzięki nam Klienci zyskują przewagę konkurencyjną.

Rośnie znaczenie zasobów ludzkich, wzrastają koszty osobowe, a także zapotrzebowanie na skrojoną na miarę, efektywną poradę prawną i biznesową w obszarze HR. W świecie, w którym wynagrodzenia stanowią jedną z największych pozycji w budżetach większości firm, zespoły HR i kadra zarządzająca potrzebują partnerów biznesowych, którzy rozumieją złożoność procesów zatrudnienia i potrafią celnie odpowiadać na pojawiające się wyzwania.

Widzimy to nie tylko z naszej perspektywy – firmy prawniczej wyspecjalizowanej w obszarze prawa HR – ale także w szerszym kontekście rynku prawniczego. Coraz więcej podmiotów identyfikuje się dziś jako kancelarie prawa pracy i HR, a rozwój kancelarii naszych Koleżanek i Kolegów potwierdza, że Klienci – zarówno globalni gracze, jak i lokalni przedsiębiorcy – dostrzegają wagę zespołu oraz spraw związanych z zarządzaniem ludźmi dla rozwoju swojego biznesu.

W PCS jesteśmy wszędzie tam, gdzie HR i zarządy podejmują trudne, kluczowe decyzje. Jesteśmy kancelarią pierwszego wyboru w zakresie prawa HR. Doradzamy w wielu złożonych sprawach sądowych, relacjach ze związkami zawodowymi, restrukturyzacjach, zmianach modeli zarządzania, a także przy projektowaniu nowoczesnych benefitów i systemów wynagradzania. Pomagamy w optymalizacji budżetów wynagrodzeń oraz wdrażaniu rozwiązań zwiększających efektywność biznesową w zakresie zarządzania personelem.

Wspieramy Klientów w najbardziej wymagających sprawach, które oprócz wiedzy prawniczej wymagają również zrozumienia realiów rynkowych, specyfiki branży czy konkretnej organizacji.

Jesteśmy nowoczesną kancelarią, dostarczającą skrojone na miarę, kompleksowe rozwiązania. Stawiamy na niezależność. Współpracujemy z wieloma kancelariami na świecie i w regionie CEE – dla naszych Klientów jesteśmy hubem w tej części Europy.

Jesteśmy grupą entuzjastów prawa pracy. Czerpiemy z naszej pracy wiele radości. Zmotywowany i pracujący w dobrej atmosferze zespół to nasza siła. Identyfikuje nas nasza praca i pasja do niej.

Chcemy być dla naszych Klientów tym, kim zespół HR powinien być dla zarządu – partnerem pierwszego kontaktu, z którym można rozmawiać szczerze, otwarcie i strategicznie. Zamiast mnożyć wątpliwości i skupiać się na ryzykach – pokazujemy możliwości i rozwiązujemy problemy. Nie zasłaniamy się przeszkodami – pomagamy podejmować decyzje. Doradzamy nie tylko, jak zgodnie z prawem zakończyć współpracę, ale również jak ją dobrze rozpocząć. Nie tylko jak się zabezpieczyć, ale jak się rozwijać. Bo prawo HR – odpowiednio zastosowane – daje przewagę, a nie ograniczenia.

Działamy ramię w ramię z Klientami: rozumiemy ich cele, wsłuchujemy się w ich rytm i pomagamy podejmować decyzje, które przynoszą wymierne efekty. Partnerstwo i współpraca z nami to nie koszt – to inwestycja, która się zwraca. Tego oczekują Klienci i to właśnie dostarczamy. Dla nas najlepsze projekty to te, w których prawo HR staje się realnym wsparciem strategii i rozwoju firmy.

Stale się rozwijamy. Uczymy się od naszych Koleżanek i Kolegów z branży. Wzajemnie się inspirujemy i wspieramy. Uczestniczymy wspólnie w konferencjach, webinarach i forach stowarzyszeń zawodowych – dla dobra naszych Klientów i rozwoju naszego środowiska zawodowego.

