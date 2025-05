Inicjatorzy wniosku wskazują więc na przepisy, na podstawie których prezydent powołuje ministrów, i stwierdzają istnienie luki w prawie. Jak piszą, brak jest bowiem przepisu, zezwalającego prezydentowi na samodzielne odwołanie powołanego przez siebie ministra. Proszą jednocześnie Andrzeja Dudę o zastosowanie wykładni, mającej usunąć rzekomą lukę prawną i – tym samym – o odwołanie Adama Bodnara. Tym samym nawiązują do metody wykładni prawa, zastosowanej przez Adama Bodnara w celu odwołania Piotra Schaba z funkcji sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego.

Chcą odwołać Adama Bodnara tak, jak on odwołał Piotra Schaba? Happening organizacji prawniczych

Powyższe uzasadnienie nawiązuje bowiem do szeroko krytykowanej wykładni przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych, którą stosuje resort sprawiedliwości. Chodzi o przepis art. 112 par. 3 p.u.s.p., według którego „Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz dwóch Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych powołuje Minister Sprawiedliwości na czteroletnią kadencję”. Minister Adam Bodnar uznał, że skoro powołuje on Rzecznika Dyscyplinarnego, to z przepisu wynika także możliwość odwołania Rzecznika przed upływem czterech lat. Zdaniem resortu Bodnara brak takiej regulacji wyrażonej wprost to luka prawna, gdyż Prawo o prokuraturze pozwala na odwołanie prokuratorskiego rzecznika dyscyplinarnego, a wskazana wyżej ustawa takiego uprawnienia nie przewiduje.

„Brak analogicznej regulacji w art. 112 u.s.p. w odniesieniu do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego zastępców stanowi lukę prawną extra legem i lukę swoistą, sprzeczną ze standardami konstytucyjnymi, zasadami legalizmu, zaufania obywateli do państwa, niesprzeczności systemu prawnego i racjonalności ustawodawcy. Niemożność odwołania Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w jakiejkolwiek sytuacji, nawet w przypadku popełnienia przestępstwa czy zrzeczenia się stanowiska, jest niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawnym” - podkreślało Ministerstwo Sprawiedliwości przy okazji odwoływania Piotra Schaba z funkcji sędziowskiego rzecznika w kwietniu 2025 roku.

Autorami złożonego 5 maja 2025 roku pisma są trzy stowarzyszenia prawnicze, tj. Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sędziowie RP oraz Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad Vocem”.