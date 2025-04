Dobrze zaprojektowany system podatkowy pozwala podatnikom łatwo obliczać i płacić podatki oraz zapewnia środki na sfinansowanie wydatków publicznych. System zły zniechęca do pracy i inwestowania, a jego konsekwencją jest rozrost szarej strefy i spadek wpływów do budżetu. Amerykańska Tax Foundation co roku przygotowuje ranking International Tax Competitiveness Index, w którym ocenia jakość systemu podatkowego. W ubiegłorocznej (11.) edycji rankingu Polska zajęła 31. miejsce na 38 krajów OECD. Pierwsze miejsce po raz 11. zajęła Estonia. Jakość naszego prawa podatkowego pozostawia zatem wiele do życzenia, a jednym z najnowszych tego przykładów jest podatek od nieruchomości. Duże nadzieje wiązano z wymuszoną przez Trybunał Konstytucyjny nowelizacją przepisów, a ostatecznie okazało się, że wprawdzie część wątpliwości zlikwidowano, ale w ich miejsce pojawiły się kolejne.

W takim gąszczu – często chaotycznych i niespójnych – regulacji musi się poruszać fiskus, podatnicy i usiłujący pomóc tym ostatnim doradcy podatkowi. Dlatego tak ważne są działania nakierowane na poprawę jakości prawa.

Jak doradcy wpływają na kształt regulacji podatkowych

W naszym rankingu wybieramy kancelarię, która w poprzednim roku była zaangażowana w tworzenie dobrego prawa podatkowego. Chodzi o udział w pracach legislacyjnych i opiniowanie projektów przepisów podatkowych, komentowanie działań podejmowanych przez Ministerstwo Finansów i fiskusa, a także wystąpienia w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi i TSUE. W tej kategorii zwycięzcę wybiera kapituła redakcyjna, czyli dziennikarze i redaktorzy „Rzeczpospolitej”, którzy zajmują się prawem podatkowym. W tym roku w skład kapituły weszli: Aleksandra Tarka, Przemysław Wojtasik, Paweł Rochowicz i Julita Karaś-Gasparska.

Kancelarie i firmy biorące udział w rankingu podejmowały w minionym roku bardzo wiele działań, których celem miało być uchwalenie lepszych, prostszych i bardziej przyjaznych przepisów podatkowych. Doradcy podatkowi brali udział w konsultacjach, opiniowali projekty ustaw, komentowali niejasne przepisy w mediach i występowali w sądach. Wpływali w ten sposób na kształt regulacji podatkowych i na sposób ich stosowania przez organy i sądy. W tej kategorii postanowiliśmy nagrodzić kancelarię MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.