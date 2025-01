Jak informuje rzecznik Komendanta Wojewódzkiego we Wrocławiu, zatrzymanie prawnika poprzedziła wielotygodniowa praca operacyjna Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Adwokat brał pieniądze za obietnicę uchylenia aresztu

- Zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdził, że w latach 2015-2022 56-letni adwokat doprowadził swoich klientów do znacznych strat finansowych na łączną kwotę co najmniej 1,2 miliona złotych. Mężczyzna m.in. powołując się na swoje wpływy w prokuraturze, obiecywał pomoc w uchyleniu środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania w zamian za korzyści majątkowe. Kwota, jaką klient musiał przekazać swojemu obrońcy, aby nie trafić do aresztu, to nawet kilkaset tysięcy złotych – przekazuje rzecznik.

Nie była to jednak jedyna metoda, za pomocą której 56-latek miał pozbawiać swoich klientów środków finansowych. Oszukiwał również instytucje i podmioty kościelne. Pobierał najczęściej znaczne kwoty za wykonanie różnego rodzaju czynności prawnych, jednak jego działania ograniczały się jedynie do przejęcia pieniędzy, bowiem nie wywiązywał się w żaden sposób ze swoich zobowiązań.

Przestępczy proceder trwał blisko 7 lat. Zatrzymanemu mężczyźnie łącznie przedstawiono 24 zarzuty za płatną protekcję i oszustwa. Decyzją został już tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozić mu może kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.